نيوزيلندا تسجل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في نيوزيلندا ، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر تليفزيون نيوزيلندا، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 3100 حالة إصابة.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، قد أعلنت أمس الأول (الجمعة)، أن البلاد ستظل تخضع لإغلاق كامل حتى منتصف ليل الثلاثاء المقبل .. وقالت رئيسة الوزراء إنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد وإعادة فتح البلاد بشكل كامل وآمن.