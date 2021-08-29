بايدن يعلن الطوارئ في مسيسيبي استعدادا لإعصار إيدا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في ولاية مسيسيبي استعداد لإعصار إيدا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية في جهود الاستجابة.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، بأن إعلان حالة الطوارئ يخول لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين.

واشتد الإعصار "إيدا" فوق مياه خليج المكسيك الدافئة، السبت، ما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من المناطق الساحلية، في الوقت الذي تعهد فيه بايدن بتقديم المساعدة لمساعدة الولايات على التعافي بسرعة بمجرد انتهاء العاصفة.