 فيديو.. بايدن يستقبل جثامين ضحايا تفجير مطار كابول - بوابة الشروق
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فيديو.. بايدن يستقبل جثامين ضحايا تفجير مطار كابول

بايدن
بايدن
هديل هلال
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 8:39 م | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 8:39 م
عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مقطع فيديو يرصد استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأحد، جثامين ضحايا تفجير مطار العاصمة الأفغانية كابول، والذي وقع يوم الخميس الماضي.

وحرص الرئيس الأمريكي على الحضور بقاعدة دوفر الجوية؛ لتكريم الجنود الأمريكيين الذين راحوا ضحايا التفجير خلال عمليات إجلاء للمدنيين من مطار العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي.

وتسبب الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش خراسان خارج مطار كابول، يوم الخميس، في مقتل عشرات الأفغان و13 جنديا أمريكيا، وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية شنت هجوما عسكريا في العاصمة الأفغانية يوم الأحد، مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة وفي طريقها لتنفيذ هجوم انتحاري.



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