ضبط 16 قطعة سلاح ناري بحوزة 12 متهم خلال حملة بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط من ضبط 16 قطعة سلاح ناري بحوزة 12 متهما خلال حملة أمنية بأسيوط.



وشن قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء توفيق جاد مدير مباحث اسيوط، حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة .



وأسفرت جهودها عن ضبط 16 قطعة سلاح نارى (5 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 7 فرد محلى، طلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 12متهم ل 3 متهمين معلومات جنائية، كما تم ضبط 4 قضايا اتجار في المخدرات ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة، مبلغ مالى) بحوزة 4 متهمين، كما تم تنفيذ 306 أحكام قضائية متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.