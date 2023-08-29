محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بمحطتي الصرف الصحي بالحامولي والمعالجة ببطن إهريت بالريان

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية لتوسعات محطة الصرف الصحي بقرية الحامولي، والأعمال الإنشائية بمحطة معالجة الصرف الصحي ببطن إهريت، التابعتين لمركز يوسف الصديق، لمتابعة سير العمل والوقوف على حجم الأعمال المنفذة.

رافقه خلال الجولة، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والأستاذ أحمد دياب عضو مجلس النواب، والأستاذ وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس أحمد عشري، والمهندس علاء القاضي، المسئولين عن تنفيذ مشروعات الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز يوسف الصديق، والدكتورة زينب علي رئيس الوحدة المحلية لقرية الحامولي، وعدد من مسئولي الشركات المنفذة للأعمال.

شملت الجولة، تفقد الأعمال الإنشائية لتوسعات محطة الصرف الصحي بالحامولي بمركز يوسف الصديق، والتي تأتي على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، وتعمل بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وتخدم ما يقرب من 60 ألف نسمة في قرى الحامولي، والريان، وشعلان، ورواق، والمقراني، وتشمل المحطة الجاري تنفيذها، المدخل، والمصافي، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، وحوض مزج الكلور، والمعمل، وغرفة المحولات، ومبنى المولد، وغرفة التحكم، ومنطقة البلاورات "الضواغط"، والمباني الإدارية الملحقة، والأسوار، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة نحو 67%، وتم استلام مهمات الكهروميكانيك،

وعقب ذلك قام محافظ الفيوم، بتفقد الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة الصرف الصحي "ببطن اهريت"، التي تخدم قرى بطن اهريت، وأبو لطيعة، والرواشدية، والمشرك قبلي، والمشرك بحري "غيضان"، بطاقة 10 - 20 ألف متر مكعب/ يوم، ويتكون المشروع من 4 محطات رفع، و52 كم شبكات انحدار، و40 كم خطوط طرد، بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه.

واستمع المحافظ الي شرح تفصيلي، من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، حول مكونات المحطتين، والأعمال التي تم تنفيذها حتي الآن، والمهمات الكهروميكانيكية التي تم استلامها، موضحاً أنه من المقرر إنهاء كافة الأعمال بمحطة صرف صحي الحامولي، بنهاية العام الجاري.

ووجه محافظ الفيوم، القائمين على تنفيذ المحطتين، بتكثيف الأعمال، مع المتابعة المستمرة؛ لإنهاء المشروعين في موعدهما المحدد؛ لسرعة دخولهما الخدمة، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ولفت "الأنصاري" إلى أنّ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تقدم حلولاً جذرية للمشكلات المزمنة، وتعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مؤكداً أن مشروعات الصرف الصحي تأتي في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية والحكومة المصرية.