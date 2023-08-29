واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال بلينكن في بيان إن الحزمة تشمل معدات إضافية لإزالة الألغام وصواريخ للدفاع الجوي وذخيرة للمدفعية وأكثر من ثلاثة ملايين علبة ذخيرة للأسلحة الصغيرة، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، صرح رئيس قسم المشتريات واللوجستيات في الجيش الأمريكي، دوجلاس بوش، بأن الإدارة الأمريكية تعمل على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، حيث من المقرر عرضها على الكونغرس في الخريف.

وفي 1 أغسطس، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن واشنطن قد تعلن عن تقديم حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لكييف في أوائل الأسبوع المقبل.

وتضمنت حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة الممنوحة لأوكرانيا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "أنظمة دفاع جوي إضافية، ومدفعية وذخائر أخرى، بالإضافة إلى عربات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات"، بقيمة 400 مليون دولار.