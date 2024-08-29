اللواء محب حبشي يناقش الاستعدادات لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد اجتماعا، مع ممثلي مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي لمناقشة استعدادات إقامة مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى، والذي يقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك بحضور المخرج محمد فاضل، الرئيس الشرفي للمهرجان، ورئيس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر، وبحضور عبدالسلام الألفي رئيس مجلس إدارة جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية، وفريق عمل المهرجان.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لجميع الجوانب المتعلقة بإقامة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، في بيان إعلامي، أن المهرجان يهدف إلى تقديم منصة للإبداع السينمائي، ويشمل برامج متنوعة تعكس تطور السينما على المستويين المحلي والدولي.

وأكد أن المهرجان يسعى في دورته الأولى إلى استقطاب عدد كبير من صناع السينما والمواهب الشابة من جميع أنحاء العالم، وتحقيق أهداف إيجابية على مستويات عدة، منها نشر الثقافة السينمائية ودعم السياحة بالمدينة، واكتشاف المواهب الجديدة، وإقامة الورش الفنية، وإتاحة الفرصة للجمهور لاكتشاف آفاق جديدة للسينما لتقديم تجربة سينمائية مميزة تسهم في إثراء المشهد الثقافي في مصر.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المهرجان إضافة للمحافظة في إثراء مجال الثقافة والفن، موجها بأهمية التخطيط والإعداد الفني والإعلامي الجيد لتنظيم وإقامة المهرجان بالشكل الأمثل، والتنسيق الكامل بين منظمي المهرجان ومحافظة بورسعيد، ليتم تنفيذ عمل فني متميز.