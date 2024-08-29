ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم إلى 4 شهداء

ارتفعت حصيلة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم، منذ صباح اليوم الخميس، إلى أربعة شبان.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد الشاب محمد سامر محمود جابر وهو من سكان مخيم نور شمس، إلى جانب شابين آخرين لم تعرف هويتهما بعد، واحتجز الاحتلال جثامينهم.

واستُشهد صباح اليوم الشاب مجد ماجد داود (21 عاما)، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، واحتجزت جثمانه، ومنعت طواقم الإسعاف من دخول المخيم.

والشهيد داود طالب في جامعة خضوري في تخصص الهندسة المعمارية.

واختطفت قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى داخل المخيم الشاب محمد قصاص بعد إصابته، وتدعي أنه مطلوب لديها.

وكان قد استُشهد الليلة الماضية المواطن عايد محمود نمر أبو الهيجا (62 عاما)، برصاص قناصة الاحتلال داخل منزله في مخيم نور شمس شرق المدينة.

وباستشهاد الشاب داود، يرتفع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على شمال الضفة منذ أمس إلى 16، ومنذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 668، إضافة إلى أكثر من 5600 جريح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الثاني على التوالي، ودفعت بمزيد من آلياتها وجرافاتها الثقيلة إليها، وشددت حصارها عليها.

وألحقت جرافات الاحتلال دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين، التي تعرضت للهدم والتفجير.