حماس: نثمن مواقف تركيا الداعمة لشعبنا في ظل الإبادة الإسرائيلية بغزة

قالت حركة حماس، الجمعة، إنها تثمن مواقف تركيا الداعمة للشعب الفلسطيني وسط حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن مقاومة الفلسطينيين ضد إسرائيل ستغير مجرى التاريخ و"ستهز أركان نظام مهترئ".

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي عقدت لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي معرض وصفه للإجراءات التي اتخذتها تركيا ضد إسرائيل، قال الوزير فيدان لقد "قطعنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل، ولا نسمح للسفن التركية بالتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية ولا للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي".

جاءت تصريحات الوزير فيدان فيما يكثف الجيش الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من اليوم الجمعة، غاراته الجوية والبرية والبحرية على أحياء مدينة غزة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني، في إطار خطته لاحتلالها واستكمالا للإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين منذ 23 شهراً.

وأضافت حماس، في بيان: "نثمّن المواقف التركية الداعمة لشعبنا الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة الوحشية التي يشنها العدو الصهيوني المجرم، ومنها ما أكد عليه اليوم وزير الخارجية هاكان فيدان بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الكيان الصهيوني، وإغلاق الأجواء أمام طائراته".

وأشار البيان إلى أن هذه المواقف "تفضح جرائم إسرائيل وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

كما حثت الحركة تركيا والدول العربية والإسلامية، ودول العالم الحر، على "تصعيد الإجراءات العقابية ضد الكيان الصهيوني المجرم، وقطع كافة العلاقات معه وعزله، لإلزامه بوقف الإبادة الجماعية وتدمير قطاع غزة وكافة سبل الحياة فيه، ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.