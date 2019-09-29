عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد تسلق المغامر الفرنسي آليان روبرت، ناطحة سحاب في فرانكفورت الألمانية.

وتسلق آليان روبرت والمعروف أيضًا باسم "سبايدرمان الفرنسي"، يوم السبت، مبنى شاهقًا في قلب فرانكفورت، مستغرقًا نحو 20 دقيقًا للوصول إلى أعلى مبنى سكايبر الشاهق الذي يبلغ طوله 153 مترًا.

وذكرت "يورو نيوز"، أن شرطة فرانكفورت استقبلت المغامر الفرنسي بالأصفاد فور نزوله ورافقته إلى سيارتها، ليتم إلقاء القبض عليه بتهمة تسلق البناء دون الحصول على تصريح وعدم الالتزام بقواعد السلامة.