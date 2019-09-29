الخشت: لا سقف للأموال المخصصة لصندوق التكافل الاجتماعى لتحمل مصروفات غير القادرين.. وفاعليات لزيادة الوعى السياسى والممارسة خارج أسوار الجامعة

5 مليارات لتطوير قصر العينى الفرنساوى.. و60 مليون إجمالى تبرعات معهد الأورام والانتهاء من تطويره خلال عامين

تجاوزنا جزءا كبيرا من ديون الجامعة ووضعنا المالى أفضل نسبيا.. وانتهينا من 75% من خرسانات الفرع الدولى وجاهزية العمل يونيو 2020



قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسى، لافتة إلى أن الجامعة وضعت خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية للارتقاء بالذوق العام.

وأضاف الخشت فى حوار لـ«الشروق»، أن الجامعة مستعدة دائما لإجراء أى استحقاق طلابى، وأن انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة تتسم بالنزاهة والشفافية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد سقف للأموال المخصصة لصندوق التكافل الاجتماعى لتحمل مصروفات غير القادرين.

ولفت إلى أن الجامعة خصصت 5 مليارات جنيه لتطوير قصر العينى الفرنساوى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منوها بأن إجمالى التبرعات التى وصلت إلى معهد الأورام بعد الحادث الإرهابى الذى تعرض له بلغ 60 مليون جنيه، وأنه سيتم الانتهاء من تطويره خلال عامين.

< فى البداية.. ما استعدادات الجامعة للعام الدراسى؟

ــ أنهت جامعة القاهرة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد، وانتهت من توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، والتأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل ونتائج التحويلات ونقل القيد، كما استعدت المدن لاستقبال 14 ألف طالب بكامل طاقتها والتسكين وفقًا لجدول زمنى محدد.

والجامعة وضعت خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، ونؤكد على توسيع قاعدة المشاركة فى الأنشطة بين الطلاب للارتقاء بالذوق العام.

< هل استعدت الجامعة لانتخابات اتحادات الطلاب؟

ــ الجامعة مستعدة دائما لإجراء أى استحقاق طلابى، كما أن انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة تتسم بالنزاهة والشفافية، وتجرى وفقًا للائحة الطلابية ولا تتدخل إدارة الجامعة فى شأنها.

وأؤكد لزملائى العمداء على أهمية مشاركة الطلاب فى الانتخابات الطلابية وتشكيل مجلسهم الذى يعبر عنهم بصورة حضارية تليق بطلاب جامعة القاهرة.

< ماذا عن التوعية السياسية وممارستها داخل الجامعة؟

ــ لدينا فى الجامعة فاعليات وخطة لزيادة الوعى السياسى لدى الطلاب وليس العمل السياسى، ومن يريد ممارسة السياسة عليه أن يمارسها خارج أسوار الجامعة.

< كيف تواجه الجامعة تدهور مستوى الخدمة الطبية بمستشفيات طب قصر العينى؟

ــ نواجه ذلك بمشروع تطوير المستشفيات الجامعية، وخصوصًا قصر العينى القديم، وهو من المشروعات القومية التى تخدم قطاعا كبيرا ويخدم البسطاء ويعد الملاذ الآمن والأخير لهم، علاوة على وجود تجديدات كاملة للقصر العينى الفرنساوى لتقليل قوائم الانتظار بتكلفة 5 مليارات جنيه، وتطوير مستشفى الطوارئ وتوسعتها لرفع طاقتها الاستيعابية للقضاء على ظاهرة التكدس والازدحام، بتكلفة تصل إلى 130 مليون من التمويل الذاتى للجامعة، وتطوير المنيل التخصصى، ومعهد الأورام وزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 30%.

والجامعة قررت استيراد معدات طبية لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية للمستشفى، إلى جانب تحسين خدمات الرعاية الصحية وخدمة المجتمع، حيث إن مستشفيات الجامعة استقبلت نحو 7 ملايين و300 ألف مريض، وأجرت مليونا و200 ألف أشعة و80 ألف أشعة مقطعية، و45 ألف أشعة موجات صوتية، العام الماضى.

< ما آخر رقم للتبرعات بمعهد الأورام؟ ومتى سيتم افتتاح الجناح الجديد بالمعهد؟

ــ التبرعات الحقيقية التى وصلت لمعهد الأورام 60 مليون جنيه، وتصل بطرق مختلفة، وبعض المتبرعين نفذوا تبرعاتهم والبعض الآخر نفذ جزءا والبعض سيتم تنفيذه لاحقا.. ومنذ يناير 2019، بدأ العمل الفعلى فى استكمال وتطوير المبنى الجنوبى لمعهد الأورام، ومن المتوقع الانتهاء من تطويره بالكامل خلال عامين.

< ما آخر تطورات إنشاءات الفرع الدولى للجامعة بأكتوبر؟

ــ معدل الإنشاءات حتى الآن تعدى 75% من الهيكل الخرسانى والمبانى فى مدة تنفيذية أقل من عام، بزيادة 15% عن المخطط لها، حيث كان من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال يونيو 2020 بعد توصيل المرافق، ولكننا نسعى للعمل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لضغط البرنامج الزمنى لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع فى أسرع وقت ممكن.

وبالنسبة للبرامج الدراسية الدولية فتأتى بالاشتراك مع كبرى الجامعات العالمية، وأبرز تلك البرامج علوم النانو تكنولوجى وعلوم الأرض، وعلوم القانون، والعلوم السياسية والاقتصادية، والعلوم المالية والادارية، والعلوم الهندسية، والعلوم الإنسانية، والعلوم البيولوجية.

< هل تخطت الجامعة مرحلة الديون المالية التى عطلت بعض الإنشاءات؟

ــ جامعة القاهرة تجاوزت جزءا كبيرا من تلك المرحلة بفضل اتخاذ العديد من الإجراءات، مثل جدولة بعض الديون وتخصيص جزء أموال الجامعة لسدادها، إضافة إلى تقليل نفقات المناسبات التى كانت تقيمها الجامعة، وفق جدول زمنى ووضعنا المالى أفضل نسبيا.

< كيف تعمل الجامعة على دعم الأستاذ والموظف والعامل فى ظل الوضع الاقتصادى؟

ــ دعمنا صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة، وألغينا الرسوم والتبرعات الإجبارية على أعضاء هيئة التدريس، كما رفعنا مكافأة النشر الدولى بنسبة 25% بداية العام الماضى ووصلت العام الجارى لـ100%.

والجامعة قررت أيضا إجراء خصومات على الخدمات التى تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأبنائهم، حيث يحصل العضو على خصم 50%، ويحصل الأبناء على خصم بنسبة 25%، وفى حالة تعثر العضو يحصل على الإعفاء الكامل نظير تلك الخدمات.

وبالنسبة للعاملين يتم متابعة الأجر المكمل، وتعديل الوضع التعاقدى لهم، وتقديم دعم مالى دورى للعاملين والهيئة المعاونة وإعفاء العاملين بالجامعة من تكلفة الخدمات التى يحصلون عليها بنسبة 50%، إضافة إلى صدور قرار مع بداية العام الجارى بإعفاء أبناء العاملين والأساتذة بنسبة 25% من رسوم الساعات المعتمدة بمراحل الدراسات العليا.

< كم رصدت الجامعة من مبالغ فى صندوق التكافل الاجتماعى لتحمل مصروفات غير القادرين؟

ــ لا سقف للأموال المرصودة والمخصصة لصندوق التكافل الاجتماعى لتحمل مصروفات الطلاب المتعثرين وغير القادرين على تحمل نفقاتهم، سواء مصروفات الكليات أو المدن.. وطورنا العمل بالصندوق لتسهيل الإجراءات على الطلاب، حيث يتقدم الطالب المستحق للدعم اعتبارا من السنة الأولى ويستمر صرف الدعم له حتى التخرج بنفس الأوراق.

< ما تعليقكم على ارتفاع مصروفات برامج الساعات المعتمدة «الكريدت»؟

ــ مصروفات برامج الساعات المعتمدة خاضعة للعرض والطلب ولدى الطلاب الحرية فى الالتحاق بها أو عدم الالتحاق، وأؤكد أنه لا زيادة للطلاب القدامى الملتحقين بالبرامج، وإن وجدت زيادة فستكون على الملتحقين الجدد.

< هل ترى أهمية حفاظ الدولة على مجانية التعليم؟

ــ مجانية التعليم حق دستورى وستظل متاحة للجميع، ولن يقدر أحد على المساس بها، فأنا ابن مجانية التعليم.. ومن وجهة نظرى، لابد من التفكير فى كيفية زيادة الموارد الذاتية من أجل الإنفاق على التعليم المجانى.

< ما البرامج الجديدة فى التعليم المدمج؟

ــ استحدثنا 25 برنامجًا دراسيًا و17 دبلومة مهنية بنظام التعليم الالكترونى المدمج، تخدم سوق العمل، ومن أهم البرامج المستحدثة الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد مع كلية الآداب، وبرنامج اللغة العربية والثقافة الإسلامية مع كلية دار العلوم، بكالوريوس التجارة لعلوم الأعمال، وبكالوريوس الطفولة المبكرة، وعلم الاجتماع التطبيقى، والنشر والحفظ الرقمى.

< هل ترى أن هناك ضرورة ملحة لتعميم تدريس مواد الفلسفة والنقد بصورة أساسية؟

ــ نعم، لأسباب عدة منها اكتساب الطلاب مهارة التفكير النقدى المختلف وتعددية الصواب، وفى جامعة القاهرة صدر كتاب التفكير النقدى باللغة العربية والانجليزية ويعقد اختبارات للطلاب بطريقة «أوبن بوك».

< هل الجامعة مستعدة لتنفيذ مشروع دراجة لكل طالب؟

ــ الجامعة مستعدة لمشروع دراجة لكل طالب، وأدخلت ذلك النشاط منذ شهور بالمدن الجامعية لأجل تنمية اللياقة البدنية، وسيتم الإعلان عن شراء عدد كبير من الدراجات، وستتاح بالمجان للطلبة والطالبات داخل المدن الجامعية، مع تنظيم مسابقات دورية.

< كيف تقدم جامعة القاهرة خدماتها للمجتمع؟

ــ جامعة القاهرة تعى وتقدر دورها ومسئولياتها تجاه المجتمع، وتخدم ذلك عبر القوافل الطبية التى تطلقها لخدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى بالمدن والقرى الأكثر احتياجًا، حيث يتم توقيع الكشف الطبى، وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العينى.

< كيف ترى دعوات تجديد الخطاب الدينى؟

ــ لا تخوف من أى عملية تجديد للخطاب الدينى والبقاء للأصلح من الأفكار، ومن وجهة نظرى أفضل تصويب الخطاب الدينى وتأسيس خطاب دينى جديد يتحمل مسئوليته جميع الأطراف المجتمعية الرسمية وغير الرسمية.

دعواتى إلى تصويب الخطاب الدينى لا تعنى على الإطلاق المساس أو هدم ثوابت الدين، وإنما ينطبق التصويب على المتغيرات التى تتأثر بتغيير خصائص المجتمع وتطور العلوم الإنسانية التى تعيد قراءة وفهم النص الدينى فى ضوء متغيرات العصر وتلبية لفقه المرحلة الذى يؤيد المصالح المرسلة.

< هل ترى أن انتشار ظاهرة الاقتباس قد يؤدى إلى ظهور حالات انتحال علمى؟

ــ لا.. مسألة الاقتباس ليست بكثيرة فى المجتمع الأكاديمى وخصوصًا جامعة القاهرة، والشائع هو الأمانة العلمية بين الأساتذة.. أما الانتحال العلمى والسرقات البحثية ظاهرة اسثنائية وليست عامة، وتشدد أمانة البحث العلمى على الأخلاقيات، ووجهتها مع بدء العام الدراسى بمراجعة حالات الانتحال والسرقات العلمية التى قد تظهر بين حين وآخر، وأى مخالفة تواجه بالإجراءات القانونية.

< هل أنت مع تعيين قيادات شابة على مناصب بالكليات؟

ــ نحن بصدد هذا، لأننا نؤمن بدور كل الأجيال، ولن تنجح أى منظومة بدون تعاون جيل الكبار والوسط والشباب، ولكن تواجهنا على سبيل المثال بعض القوانين التى تنظم ذلك كقانون تنظيم الجامعات الذى يقضى بتعيين أقدم أستاذ بالقسم رئيسًا له.

< هل توافق على ربط ترقية الأساتذة بالنشر العلمى العالمى؟

ــ أوافق، لأن النشر الدولى مهم، وجامعة القاهرة مستعدة لتحمل أى تكلفة أو نفقات نشر دولى.