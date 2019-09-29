مارسيليا ينتزع تعادلا ثمينا من ضيفه رين في الدوري الفرنسي

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نال فريق مارسيليا نقطة ثمينة من ضيفه رين بعدما تعادل معه 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ستراسبورج على مونبيلييه 1 / صفر وسانت إتيان على نيم أولمبيك بذات النتيجة.

وتقدم رين بهدف سجله مباي نيانج في الدقيقة، 52 وتعادل دوبي كاليتا كار في الدقيقة 52.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس كما رفع رين رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق ستراسبورج فوزا صعبا من ضيفه مونبيلييه 1 / صفر.

ويدين ستراسبورج بالفضل في هذا الفوز للاعبه لودوفيتش أجورك الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.

وأهدر بيتار سكوليتيش لاعب مونبيلييه ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع ستراسبورج رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد مونبيلييه عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز سانت إتيان على مضيفه نيم أولمبيك 1 / صفر.

وسجل هدف المباراة الوحيد ماتيو دوبوشي في الدقيقة 68.

واضطر فريق سانت إتيان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رومان هاموما في الدقيقة 74.

ورفع سانت إتيان رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بفارق الأهداف خلف نيم أولمبيك، صاحب المركز الخامس عشر، وأميان وميتز صاحبي المركزين السادس عشر والسابع عشر.