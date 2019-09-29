إشبيلية يتخلص من كبوته ويحرم سوسييداد من صدارة الدوري الإسباني

تخلص إشبيلية من الكبوة التي عانى منها في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني ، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على ضيفه ريال سوسييداد اليوم الأحد في المرحلة السابعة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز بلد الوليد على مضيفه إسبانيول 2 / صفر، وإيبار على ضيفه سيلتا فيجو، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه ريال مايوركا بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل ليفانتي 1 / 1 مع ضيفه أوساسونا.

وارتفع رصيد إشبيلية، الذي خسر أمام ريال مدريد وإيبار في المرحلتين الماضيتين، إلى 13 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد سوسييداد، الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز الخامس، ليهدر فرصة اعتلائه صدارة البطولة، ويظل مبتعدا بفارق نقطتين عن القمة التي يحتلها ريال مدريد.

وبادر ميكيل أويارزابال بالتسجيل لمصلحة سوسييداد مبكرا في الدقيقة الرابعة، لكن مانويل نوليتو أدرك التعادل سريعا لإشبيلية في الدقيقة 18.

وأضاف لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 47، قبل أن يضيف زميله فرانكو فازكويز الهدف الثالث للفريق الأندلسي في الدقيقة 80.

وأشعل سوسييداد المباراة من جديد، عقب تسجيل لاعبه كريستيان بورتوجيس الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 87، لكن الضيوف لم يتمكنوا من إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.