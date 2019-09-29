ولي العهد البحريني يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك مع سريلانكا

أكد ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع سريلانكا في مختلف المجالات؛ لتوسيع آفاق التعاون المشترك وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع والنماء للبلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال لقائه سفيرة سريلانكا لدى البحرين براديبا بريانجاني سارام، مشيرة إلى أن الجانبين استعرضا مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهتها، أعربت السفيرة سارام عن شكرها وتقديرها لولي العهد البحريني على ما يبديه من اهتمام بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.