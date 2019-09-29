أيندهوفن يزاحم أياكس في الصدارة برباعية في زفوله

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واصل أيندهوفن مطاردة غريمه التقليدي أياكس أمستردام في سباق المنافسة على صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 4 / صفر على مضيفه زفوله اليوم الأحد في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ألكمار على ضيفه هيراكليس 2 / صفر، وأوتريخت على ضيفه فيليم بنفس النتيجة وفينورد على ضيفه تفينتي آنشخيده 5 / 1، وفيتيسه آرنهيم على مضيفه فالفيك 2 / 1.

وارتفع رصيد أيندهوفن إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف أياكس (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد زفوله عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وافتتح بابلو روزاريو التسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 39، فيما أضاف زميلاه دونيايل مالين وريتسو دوان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و72.

وتكفل إيريك جوتيريز بتسجيل الهدف الرابع لأيندهوفن في الدقيقة 90.

وحافظ ألكمار على انتفاضته في البطولة، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، إثر تغلبه 2 / صفر على ضيفه هيراكليس.

ورفع ألكمار رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد هيراكليس عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق تيون كووبميينيرز في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وكالفن ستنجس في الدقيقة 88.

وتقدم فيتيسه أرنهيم للمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة بفضل الفوز على مضيفه آر كي سي فالفيك 2 / 1 في وقت سابق اليوم.

وسجل نوها ديكو وأسامة طنان من ضربة جزاء هدفي فيتيسه في الدقيقتين 16 و77، وتكفل كلينت ليمنز بتسجيل الهدف الوحيد لفالفيك من ضربة جزاء في الدقيقة 52.

وأنهى فيتيسه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جوليان ليليفيلد في الدقيقة 52.

ورفع فيتيسه رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فالفيك عند نقطة واحدة في المركز الأخير.