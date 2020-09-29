السعودية: الإطاحة بتنظيم عصابي حول 120 مليون ريال خارج المملكة

تمكنت شرطة العاصمة السعودية الرياض من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي قام بتحويل 120 مليون ريال خارج المملكة يشتبه أنها نتاج غسل أموال.

وقال مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، في بيان له اليوم الاثنين، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيمٍ عصابي مكون من 6 وافدين، من الجنسية الهندية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع.

وأضاف الكريديس أنه تم القبض على العصابة لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لكياناتٍ تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة.

وأوضح أنه ثبت تحويل العصابة مبالغ مالية بلغ مجموعها 120 مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية.

كما ضبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره 22,500 ريال ويشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع، ‏وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.