 الناتج المحلي لفيتنام يشهد تعافيا في الربع الثالث - بوابة الشروق
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الناتج المحلي لفيتنام يشهد تعافيا في الربع الثالث

هانوي - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:52 ص

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفيتنامي نما بوتيرة أسرع في الربع الثالث، لكنه لا يزال دون مستوى ما قبل جائحة كورونا.

 

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.62% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد نمو معدل بنسبة 0.39% في الربع الثاني.

 

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، نمت الصادرات بنسبة 4.2%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.8%.

 

وفي سبتمبر، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.98%. وبلغ معدل التضخم 3.85% في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يقترب من نسبة الـ4% التي تستهدفها الحكومة.

 

وقال جاريث ليذر، الخبير الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس"، إن الاقتصاد انتعش في الربع الثالث، ومن المفترض أن يستمر في الأداء القوي خلال العام المقبل.

 


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