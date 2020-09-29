الناتج المحلي لفيتنام يشهد تعافيا في الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفيتنامي نما بوتيرة أسرع في الربع الثالث، لكنه لا يزال دون مستوى ما قبل جائحة كورونا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.62% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد نمو معدل بنسبة 0.39% في الربع الثاني.

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، نمت الصادرات بنسبة 4.2%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.8%.

وفي سبتمبر، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.98%. وبلغ معدل التضخم 3.85% في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يقترب من نسبة الـ4% التي تستهدفها الحكومة.

وقال جاريث ليذر، الخبير الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس"، إن الاقتصاد انتعش في الربع الثالث، ومن المفترض أن يستمر في الأداء القوي خلال العام المقبل.