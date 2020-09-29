دروجبا يتسلم جائزة رئيس اليويفا لإنجازاته في ملاعب كرة القدم

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يتسلم النجم الإيفواري الدولي السابق ديدييه دروجبا المهاجم الاسطورة لتشيلسي الإنجليزي جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لكونه "قائدا ورائدا" ولـ"التزامه بالتميز داخل وخارج الملعب" بحسب بيان يويفا اليوم الثلاثاء.

ويتلقى دروجبا التكريم بعد غد الخميس في سويسرا على هامش مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال الكسندر سفيرين رئيس يويفا "ديدييه بطل لملايين من جماهير كرة القدم لإنجازاته طوال مسيرته المتألقة".

وأضاف "سأتذكره كلاعب لمهاراته، قوته وذكاءه ، ولكن قبل كل شيء لشهيته المفتوحة للنجاح ، هي سمة تظهر من خلال رغبته في مساعد الآخرين خارج ساحة اللعب".

وتوج دروجبا بالعديد من الألقاب مع تشيلسي من بينها لقب دوري أبطال أوروبا في 2012 عندما سجل في شباك بايرن ميونخ الألماني في المباراة النهائي التي حسمت بواسطة ركلات الجزاء الترجيحية.

كما مثل دروجبا منتخب كوت ديفوار في كأس العالم ويمتلك مؤسسة توفر فرص تعليمية للأطفال.

وقال دروجبا "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ، اللعب والتسجيل لمنتخب بلادي في كأس العالم ، هذه أمور كنت أحلم بها عندما كنت طفلا".

وأوضح يويفا أن الجائزة اعتراف بـ"الإنجازات المذهلة، التميز الاحترافي والصفات الشخصية المثالية".

وسبق أن حصل على هذه الجائزة مجموعة من كبار نجوم اللعبة السابقين مثل سير بوبي تشارلتون وإزيبيو وريموند كوبا ويوهان كرويف وفرانشيسكو توتي وديفيد بيكهام وإيريك كانتونا.