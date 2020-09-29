جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على التعامل بكل حزم وحسم مع البناء غير المخالف.

وقال مدبولي، في تصريحات عرضها التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، إنه يؤكد مرة أخرى على المحافظين ومديري الأمن بالمنع التام لأي نمو عمراني آخر غير مخطط، مضيفًا: «كفانا إهدار واستنزاف لموارد الدولة».

وأوضح أن الأراضي الزراعية التي يتم البناء عليها لا يمكن تعويضها، مشيرًا إلى أن التعديات على هذه الأراضي تولد مشكلات تعرقل التنمية.

وأضاف أن البناء المخالف جريمة في حق الوطن، وحان الوقت للتوقف عن هذه الظاهرة السلبية، التي تعاني منها مصر منذ سنوات طويلة.