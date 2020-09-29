قطاع الأعمال: مزايدة عالمية لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزايدة عامة عالمية بنظام المظاريف المغلقة (فني/ مالي) لعملية تطوير والمشاركة في الإدارة لمنطقة الصوت والضوء بالهرم لمدة 15 سنة تجدد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.



ويأتي هذا في إطار الحرص على تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات والارتقاء بها من أجل زيادة أعداد زائريها بصفة خاصة والسائحين إلى جمهورية مصر العربية بصفة عامة، وزيادة عوائد الدولة مستقبلا كنتيجة لذلك من خلال تطوير الخدمات باعتبار ذلك المعلم من عجائب الدنيا السبع، ويجب أن ترتقي الخدمات به إلى مستوى عالمي لوضعه في مكانه الطبيعي.



ويشمل الطرح (كبائن تشغيل العروض - برج الليزر والبروجيكتور - أجهزة بروجيكتور - أجهزة إضاءة حديثة ملائمة للعرض - أجهزة و مؤثرات صوتية ملائمة للعرض - مسرح الصوت والضوء بسعة 3000 كرسي تقريبًا - الحديقة الملحقة بمبنى الإدارة العامة - كافيتريا بهو خوفو - المخازن الملحقة بالمسرح - دورات المياة) وقيام المستثمر (المشارك) على نفقته الخاصة بتطوير عرض الصوت والضوء بمنطقة الهرم بأحدث التقنيات في المالتي ميديا ووسائل إسقاط الصور والليزر وكذلك أصول المنطقة المخصصة المشار إليها سابقا على أرقى صورة عالمية بنظام المشاركة في الإدارة، على أن يتم تطوير عرض الصوت والضوء بالنص الحالي وتسجيلاته على أحدث التقنيات العالمية مع الاحتفاظ بالمادة التاريخية الحالية وبموافقة اللجنة الدائمة المختصة للآثار.