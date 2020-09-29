جونسون يعتذر بشأن الخطأ اللغوي في إيضاح تفاصيل القيود الجديدة لمواجهة كورونا

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، اعتذاراً بشأن فشله في توضيح تفاصيل القيود الجديدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) شمال شرقي إنجلترا.



أوضح رئيس الوزراء البريطاني، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أنه "أخطأ في الحديث" عندما تلقّى سؤالاً حول القواعد، وأجاب بذكر قاعدة الستة بدلاً من اختلاط الأسر.



وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي: "عليك اتباع إرشادات السلطة المحلية في الشمال الشرقي والمناطق الأخرى التي اتخذت فيها إجراءات إضافية مشددة"، مضيفاً أنه لم يكن يقصد في حديثه تجمع 6 أشخاص خارج المنزل.



يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا داخل المملكة المتحدة بلغ أكثر من 430 ألف شخص.