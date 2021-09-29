بنزيما: لا توجد كلمات تعبر عن خيبة أملنا وإحباطنا

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أعرب كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، عن آسفه وحزنه الشديد عقب خسارة فريقه المفاجئة أمام شيريف تيراسبول المولدوفي.

وتلقى ريال مدريد هزيمة غير مفاجئة، أمام الفريق المولدوفي الذي يشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا 2-1، على ملعبه سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري الأبطال.

وكتب بنزيما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «آنستجرام»، عقب خسارة ريال مدريد أمام شيريف تيراسبول: "لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن خيبة أملنا وإحباطنا".

وأضاف:" لكن سنستمر في العمل فقط لأداء أفضل في المباراة التالية".

وتراجع ريال مدريد لوصافة المجموعة بخسارته أمام شيريف تيراسبول برصيد 3 نقاط بينما يحتل الفريق المولودفي الصدارة بـ6 نقاط ويأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويحتل شاختار المركز الأخير في المجموعة ولدية نقطة وحيدة.