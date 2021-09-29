حلف شمال الأطلسي: عازمون على وضع معايير للاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا الناشئة

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أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو"، ميرتشا جيوانا، اليوم، أن الناتو عازم على وضع معايير للاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا الناشئة لاسيما الذكاء الاصطناعي.

وأوضح جيوانا، في كلمته أمام مؤتمر افتراضي بعنوان "الذكاء الاصطناعي والسيبراني - وفرة من الإمكانات"، أن الحلف كثف جهوده لمواجهة المخاطر والفرص المتعلقة بالتقنيات الجديدة مثل الذكاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي (AI).

وبحسب بيان لحلف الناتو، اليوم، أشار جيوانا إلى أن الناتو قد يركز على تفعيل سياسة دفاع إلكتروني جديدة وإطلاق الابتكار الدفاعي لمنطقة شمال الأطلنطي (DIANA) وكذلك إنشاء صندوق الناتو للابتكار والتي تم إقرارها خلال الاجتماع العام لرؤساء دول وحكومات الناتو عام 2019 في لندن، بهدف تعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية وتطوير تقنيات الاستخدام المزدوج.

وأضاف أن هذه المبادرات الجديدة تفتح أيضا فرصا لتعاون أوثق مع شركاء آخرين مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي أن استراتيجية الناتو الأولى للذكاء الاصطناعي تؤكد استخدام المعيار الأخلاقي للذكاء الاصطناعي خاصة في مجال الدفاع والأمن وضمان امتثال التقدم التكنولوجي للقانون الدولي والقيم الديمقراطية بمشاركة كيانات الابتكار الكبرى.