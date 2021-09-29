محكمة إسرائيلية تمدد توقيف الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع

مددت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، توقيف الأسرى الستة، الذين هربوا من سجن "جلبوع" وأعيد اعتقالهم، لمدة خمسة أيام.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن التمديد جاء لاستكمال التحقيق مع الستة، وتقديم لوائح الاتهام للنيابة.

وأضافت أن الجلسة عُقدت عبر تطبيق "زووم"، بحضور طاقم دفاع من سبعة محامين من الهيئة، وأوضحت أن الأسرى الذين جرى تمديد توقيفهم هم، محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري.

ولفتت الهيئة إلى تمديد توقيف خمسة أسرى آخرين.

وكانت القوات الإسرائيلية أعادت اعتقال الأسير الزبيدي، إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، بعد أن أعادت اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري في الناصرة.

وأعادت إسرائيل اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 سبتمبر من مدينة جنين، وذلك بعد تمكن الستة من الهرب عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".