الولايات المتحدة تدين الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق

أدانت الولايات المتحدة بشدة هجوم إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان العراق.

وجاء في بيان لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "إننا نقف مع قادة العراق في إقليم كردستان وبغداد في إدانة هذه الاعتداءات باعتبارها اعتداء على سيادة العراق وشعبه".

وأضاف: "يواصل القادة الإيرانيون إظهار التجاهل الصارخ ليس فقط لأرواح شعبهم، ولكن أيضًا لجيرانهم والمبادئ الأساسية للسيادة وكذلك وحدة الأراضي الإقليمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع: "لا تستطيع إيران صرف اللوم عن مشاكلها الداخلية والمظالم المشروعة لشعبها من خلال الهجمات عبر حدودها. كما أن استخدامها الصارخ للصواريخ والطائرات بدون طيار ضد جيرانها، فضلاً عن تزويدها لروسيا بطائرات بدون طيار من أجل حربها العدوانية في أوكرانيا ووكلائها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، يجب إدانته عالميا".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة متابعة العقوبات والوسائل الأخرى لتعطيل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وكانت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلت عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة القصف الإيراني إلى 71 قتيلا وجريحا.

وأوضح الجهاز في بيان تلقته الوكالة أن الحرس الثوري الإيراني شن سلسلة هجمات على أربع مراحل استخدم فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف مقار أحزاب وجماعات كردية.

وأضاف أن "المعلومات تشير إلى أنه جرى إطلاق أكثر من 70 صاروخاً باليستياً من طراز فاتح وطائرات مسيرة مفخخة من داخل الأراضي الإيرانية

ولفت البيان إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 شخصاً بينهم امرأة حامل، وإصابة 58 آخرين أغلبهم من المدنيين وبينهم أطفال.