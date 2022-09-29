 رسالة الاحتجاج العراقية: الاعتداءات الإيرانية أخذت طابعا جديدا لا يمكن السكوت عنه - بوابة الشروق
الخميس 29 سبتمبر 2022 4:10 م القاهرة القاهرة 24°