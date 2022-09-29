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مصر
السيسي يوجه بالاعتماد على الوسائل الزراعية التي تناسب طبيعة الأرض والمناخ بمنطقة توشكى
السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة توشكى
وزير التنمية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.. يناير المقبل
غدا.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمطاعم
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فلسطين تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد طفل أثناء مطاردة الاحتلال له
بايدن يعلن ولاية فلوريدا منطقة منكوبة بسبب إعصار إيان المدمر
الناتو: أي هجوم متعمد على البنية التحتية الحيوية للحلفاء سيقابل برد حازم
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سبورتنج يتأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لسيدات السلة
مدرب لايبزج يعتقد أن بوخوم سيظهر بشكل مختلف بعد تغيير المدرب
اتحاد الكرة ينهي ترتيبات مباراة المنتخب أمام بلجيكا
رأي
فن
النجم الهندي شاروخان يطلق حملة رعاية صحية من أطول برج في العالم
فيلم الدعوة عامة يخرج من المنافسة بعد تحقيق مليون و660 ألف جنيه
اليوم.. تشييع جثمان حماة إسعاد يونس وشريهان بالأردن
الفنانة الإسبانية إيزابيل فينارديل تشارك في الدورة الثانية من مهرجان «هي الفنون»
مال وأعمال
أعمال
مواطن
طلعت: نستهدف جذب 850 مليون دولار استثمارات أجنبية للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات
الخميس 29 سبتمبر 2022.. ارتفاع البورصة والمكاسب تتجاوز 1%
المشاط: المؤسسات في حاجة إلى مواكبة المتغيرات لموجهة تأثيرات الصدمات الخارجية
حوادث وقضايا
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بمحور الضبعة
ضبط طالب بتهمة عرض ألعاب نارية للبيع عبر فيسبوك بالإسماعيلية
ضبط 30 ألف عبوة عصير فاسدة في الغربية
قضية صيدلي حلوان.. تجديد حبس الزوجة وأسرتها احتياطيا 15 يوما
تليفزيون
قسيس عن فيديو مباراة تنس الطاولة له مع أحد الشيوخ: من حقنا ناكل ونلعب
السفير البريطاني: الشباب الإنجليزي يفهم الإسلام عن طريق محمد صلاح
إنت أهلاوي ولا زملكاوي.. السفير البريطاني يجاوب بطريقة دبلوماسية: استشرت فريقي المعاون (فيديو)
أحمد السعدني: غيابي عن مهرجان الدراما أثار لغطا لا داعي له