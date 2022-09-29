أمريكا تعرض دعمها للدنمارك وتؤكد التزامها بأمن بحر البلطيق

عرضت الولايات المتحدة دعمها للدنمارك، مؤكدة التزامها مجددا بأمن بحر البلطيق، وذلك في أعقاب التسريبات التي حدثت في خط أنابيب الغاز نورد ستريم.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نشرها عبر حسابه على تويتر ليل الأربعاء/الخميس.

وقال أوستن: "أجريت اتصالا بوزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف اليوم حول انفجارات خط أنابيب نورد ستريم. عرضت دعمي الكامل للدنمارك وأعدت التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن بحر البلطيق. سنواصل العمل عن كثب مع تطور هذا الوضع".

وكان نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تتكهن بشأن سبب التسريبات في نورد ستريم.

وتحدث برايس عن "ما يبدو أنه أعمال تخريبية ضد خط أنابيب نورد ستريم"، وقال إن تقييم السلطات الأمريكية مبني في الأساس على معلومات من شركائها الأوروبيين - ولكنه أيضا"على ما لدينا من معلومات".

وتابع برايس: "إننا ندعم الجهود الأوروبية للتحقيق في هذه الواقعة، كما أننا على استعداد لدعم الجهود الأوروبية للتخفيف من أي تأثير بيئي محتمل".

ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل أخرى ولم يرغب في التعليق على التقارير الإعلامية التي تقول إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذرت الأوروبيين من هجمات محتملة على خطوط الأنابيب خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال برايس: "لدينا أسئلة أكثر من الإجابات في هذه المرحلة"، مضيفا أننا "لن نستبق التحقيق".

وتابع إن واشنطن لا تريد وضع أي افتراضات بشأن من يحتمل أنه يقف وراء عمل تخريبي حتى الانتهاء من التحقيقات في أنابيب الغاز الطبيعي. وأكد برايس أن هذا قد يستغرق بعض الوقت.