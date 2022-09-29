الناتو: حالات تسرب الغاز من خطي نورد ستريم عمل تخريبي متعمد

تعهدت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بيان اليوم الخميس، برد موحد على "أي هجمات تخريبية ضد البنية التحتية الحيوية للحلفاء"، على خلفية حالات التسرب التي اكتشفت مؤخرا في خطي أنابيب الغاز "نور ستريم 1" و"نورد ستريم 2".

وأكد البيان التزام دول الحلف بالدفاع عن الأعضاء "ضد أي استخدام قسري للطاقة والأساليب الهجينة الأخرى من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية".

ووصف حلف الأطلسي حالات تسرب الغاز بأنها "عمل تخريبي متعمد وطائش وغير مسؤول"، لكنه لم يوجه اللوم لأي جهة بعينها.

ويدعم التحالف العسكري الغربي إجراء تحقيق لتحديد مرتكب هذا العمل.