شريف يكشف موقفه من الانضمام إلى الزمالك

كشف محمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي، موقفه من اللعب لصفوف فريق الزمالك خلال الفترة القادمة.

وكان شريف قد انضم لصفوف فريق الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحيله عن صفوف فريق الأهلي.

وقال شريف في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد بند في عقدي مع الخليج ينص على حصول النادي الأهلي على 100 مليون جنيه، حال عودتي إلى الدوري المصري».

وأضاف: «لا أفكر في العودة إلى الدوري المصري في الفترة القادمة، وإذا عادت سأنضم إلى فريق الأهلي، وكلمتي أهم من العقود».

وتابع: «لم أكن أرغب في الرحيل عن الأهلي، ولكن رأيت أن هذا الحل الأفضل لجميع الأطراف، وأقل موسم مع الفريق الأحمر سجلت 16 هدفًا».

وبسؤاله عن حقيقة مفاوضات الزمالك معه، قال شريف: «معرفش حاجة عن الكلام ده، وأنا لن ألعب في مصر إلا للنادي الأهلي».

وأتم: «المنافسة في الدوري السعودي صعبة للغاية، وهبعد عن طارق حامد في مباراتنا القادمة أمام ضمك».