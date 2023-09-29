التعليم تطالب أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضد المدارس المخالفة لشرائح المصروفات الجديدة

ناشد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور؛ بالإبلاغ عن حالات المدارس المخالفة للقرارات الوزارية؛ بشأن فئات الشرائح الجديدة الخاصة بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة للعام الدراسي الجديد.

وطالب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر شاشة قناة «CBC» مساء الخميس، أولياء أمور بالتوجه إلى الإدارات التعليمية أو مديريات التربية والتعليم أو الوزارة؛ لتقديم الشكاوى بشأن المخالفات.

وأشار إلى إرسال الوزارة لجان من التوجيه المالي والإداري؛ لبحث الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، قائلا: «المدارس ملزمة بتطبيق شرائح الزيادات، وأي مدرسة تخالف الزيادات المحددة؛ على ولي الأمر التوجه بشكوى إلى الإدارة التعليمية أو الوزارة، ونحن نتعامل معها على محمل الجد».

ونوه إلى إطلاق الوزارة منذ الفصل الدراسي الثاني العام الماضي؛ مجموعات الدعم المدرسي عبر 4 أو 5 مدارس داخل كل إدارة تعليمية، مشيرا إلى توجيه الدكتور رضا حجازي؛ بتوسيع نطاق مجموعات الدعم مع بداية العام الدراسي الجديد؛ بهدف تشغيل أكبر عددا من المدرسين وتقديم خدمات تعليمية مناسبة للطلاب بأسعار مميزة.

وبشأن استعدادات العام الدراسي الجديد المقرر السبت المقبل، أشار إلى تخصيص الوزارة اليوم الأول من الدراسة لطلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية للترحيب بالطلاب؛ بهدف إزالة شعور التوتر والرهبة من دخول المدرسة الجديدة، لافتا إلى استكمال باقي الصفوف خلال اليوم الثاني.

وأعلنت وزارة التربية التعليم عن شرائح الزيادات الجديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد بحيث تزيد مصروفات المدارس كالآتي: (الأقل من 5 آلاف جنيه تزيد بنسبة 25 %- والأقل من 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 20 %- والأقل عن 15 ألفا تكون نسبة الزيادة 15%- والأقل عن 20 ألف نسبة 12%- والأقل عن 25 ألفا 10 %).