 اليابان تبدأ في تصريف الدفعة الثانية من مياه فوكوشيما الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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اليابان تبدأ في تصريف الدفعة الثانية من مياه فوكوشيما الأسبوع المقبل

محطة فوكوشيما
محطة فوكوشيما
د ب أ
نشر في: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 3:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 3:39 ص

قالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، التي تشغل محطة فوكوشيما للطاقة النووية يوم الخميس إن عملية تصريف الدفعة الثانية من المياه المعالجة من المحطة إلى المحيط ستبدأ في 5 أكتوبر، في خطوة من المرجح أن تزيد من غضب الصين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الشركة تعتزم تصريف ما يقرب من 7800 طن من المياه المعالجة، وهي نفس الكمية التي جرى تصريفها في الدفعة الأولى، في البحر على مدى فترة 17 يوما تقريبا.

وستبدأ الاستعدادات يوم الثلاثاء المقبل للتحقق من مستويات التريتيوم عندما يتم تخفيف المياه المعالجة بمياه البحر قبل إطلاقها.

وكانت الشركة قد بدأت في إطلاق الدفعة الأولى من المياه المعالجة في 24 أغسطس وسط مخاوف بين الصيادين المحليين ومعارضة قوية من الصين، لكنه اكتمل في 11 سبتمبر.

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