هل بالفعل تسببت مادة الأليكوبوند في حريق حفل الزفاف في العراق؟

كما يقول الدكتور تغلب عبد الهادي الوائلي إن "هناك أيضا قصوراً وسوء تصرف من إدارة الحفل لاستخدام الألعاب النارية في هذا المكان".

البحث عن جرارات لإيجاد مخارج الطوارئ

وتقول ريم غسان وهي ناشطة مجتمعية في منظمة السلام والحرية، متحدثة من قضاء الحمدانية لبي بي سي إن المنظمة تلقت اتصالات إغاثة من بعض الضحايا فور اندلاع الحريق في القاعة، طالبوا خلالها يإيجاد مخارج للفرار.

وأضافت إنه "لا يوجد باب للخروج سوى بابين: الباب الرئيسي وباب المطبخ. كان الوضع كارثيا لأنه خلال اللحظات الأولى للحريق، كان الموجودون يتصلون للسؤال عن جرارات لكسر الجدران" حتى يتمكنوا من الخروج من وسط من النيران المشتعلة.

وردا على هذا يقول الدكتور الوائلي إن "مخارج الحريق غير مدروسة بعناية، هذا إذا كانت موجودة أساسا".

كما يتساءل الدكتور الطائي "هل من الممكن أن تتضمن إجازة (البناء) أبوابا آمنة للحريق، لاسيما أنه لا توجد مخارج آمنة"، مضيفا أن الأشخاص الذين يعطون إجازات أو تصاريح البناء في بعض محافظات العراق قد يكونوا غير مختصين و قد لا يكونوا معماريين.

ويقول إنه "بالتأكيد هناك قصور من البلدية في تحديد مواد البناء خاصة في المناطق العامة ومباني التجمعات".

ويقول باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية لبي بي سي "إن عدم وجود إجراءات سلامة يدل على أنه هناك جهات معينة سواء أن كانت البلدية أو غيرها لم تطبق إجراءات السلامة، أولم تقم باللازم وإلا فكيف تم منح الإجازة. بالنهاية لابد أن يكون هناك تقصيرا".