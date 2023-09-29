مصر تواجه قطر في نصف نهائي البطولة العربية للبادل

أكمل منتخب مصر للبادل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، بعد انتهاء فعاليات اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية الأولى للبادل المقامة على ملاعب ندا الشباب بالإمارات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر بمشاركة 11 دولة.

ويلتقي منتخب مصر غدا السبت مع نظيره القطري في نصف النهائي بينما يلتقي منتخب الكويت مع منتخب الإمارات وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس للثامن يلتقي منتخبي البحرين والمغرب في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، ومنتخبي سلطنة عمان والأردن في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن.

وتأهل الفراعنة لنصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعدما تفوق في مباريات اليوم على المنتخبين الأردني والسوري على التوالي بنفس النتيجة 3-0 و3-0.

جاء فوز المنتخب المصري على الأردني 3-0، بعد تفوق الثنائي عمر طارق ويوسف حسام على كريم حتاملة وزيد المشيني 6-2 و6-2، وفوز جورج واكيم وعلي زغلول على أحمد عقل ومحمد القطب 6-2 و6-1، وعلي شقير وشريف مخلوف على أحمد وسيف عدس 6-0 و6-0.

كما تفوق على المنتخب المصري على نظيره السوري 3-0، بعدما تفوق يوسف حسام ومحمد قاسم على سامي السعدي ويزن القسام 6-0 و6-1، وأحمد علاء وعلي شقير على مؤيد سليم وهاني السعدي 6-2 و6-2، عمر طارق وشريف مخلوف على بلال طحان ومحمود محمد 6-1 و6-0.

وضمن نفس المجموعة الثانية حقق المنتخب البحريني الفوز على نظيره السوداني 3-0، بعدما تفوق الثنائي علي وحسين دواني على إبراهيم محمد وخالد ضرار 6-0 و6-0، وعمر ويوسف قائد على علي أحمد وعثمان أحمد 6-3 و6-2، وحسن الكطان وعبدالله محمد على عبدالله أحمد ومحمد أحمد 6-0 و6-0.

وفي نفس المجموعة حسم المنتخب الكويتي صدارة الترتيب بعدما فاز علي البحرين بنتيجة 2-1 فحقق الثنائي عبد الرحمن العوضي ومحمد عبدال على علي وحسن دواني 3-6 و6-1 و6-2، وحسين هاني ومحمد التركي على يوسف قائد وحسن عبد الرضا 6-4 و6-4.

كما فاز المنتخب الكويتي خلال الفترة الصباحية على نظيره السوري 3-0، بتفوق الثنائي حسين هاني وطلال العبدالله على بلال طحان ومحمود محمد 6-0 و6-0، وعبد الرحمن العوضي ومحمد عبدال على مؤيد سليم وهاني السعدي 6-2 و6-2، وعلي مسعود وعبد العزيز معيوف على سامي السعدي ويزن القسام 6-1 و6-1.

وفي المجموعة الأولى تفوق المنتخب الإماراتي على نظيره المغربي 2-1، في مواجهة حاسمة بين المنتخبين على بطاقة التأهل بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة.

وأنهى المنتخب الإماراتي الأمور مبكراً بالفوز في أول مواجهتين للمباراة، فحقق فارس الجناحي وعبدالله العبدالله الفوز على رضا العمراني ومأمون العلمي بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-1 و6-2.

ثم حسم الثنائي عبدالله أهلي وعمر بهروزيان الأمور في المباراة الثانية التي حققا فيها الفوز على خليل الطال ومحمد العلمي بمجموعتين دون مقابل 6-2 و6-2.

وانتهت المواجهة الثالثة لصالح المنتخب المغربي بسبب إصابة اللاعب فهد الجناحي وعدم قدرت على إكمال اللقاء رفقة محمد الجناحي ضد ربيع تشاكي ومحمد رضا فرتات.

وضمن نفس المجموعة ضمن المنتخب القطري صدارة الترتيب بعد تفوقه على منتخب سلطنة عمان 3-0، بعدما تفوق الثنائي ريان الجفيري ومحمد الخنجي على عبد العزيز البلوشي ونبيل الشيباني 6-4 و6-0، ومحمد سعدون الكواري وجابر المطوع على خالد النهباني وسامي حبيب 6-2 و6-0، وخالد سعدون الكواري وعبد العزيز سعدون الكواري على عيسى السليماني وأحمد البلوشي 6-0 و6-1.

وفي إطار نفس المجموعة جاء المنتخب المغربي بالمركز الثالث بعد تفوقه على منتخب العراق 3-0، بعد تفوق الثنائي ربيع تشاكي ومحمد رضا على عبد الرحمن علي ونور الحسن نزار 6-0 و6-0، وخليل الطالب ومحمد العلمي على محمد ياسين ومروان موفق 6-3 و6-2، ورضا العمراني ومأمون العلمي على مهدي صالح وأمير عدنان 6-0 و6-1.

وتضم قائمة الفراعنة بالبطولة 8 لاعبين وهم: "علي زغلول - جورج واكيم - يوسف حسام - أحمد علاء زعتر - عمر طارق - شريف مخلوف - محمد أحمد السيد - علي شقير".

حضر منافسات اليوم الثالث للبطولة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل، الرئيس الفخري للاتحاد العربي، والمهندس أحمد غنتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل، وإسماعيل الهاشمي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للبادل، وخالد غانم الخليفي عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة، وعدد من رؤوساء الوفود المشاركة.

وتتميز المنافسات بالحضور الجماهيري الكبير، والتفاعل داخل الصالات الحديثة لمجمع ند الشبا الرياضي، وعبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب متابعة البث المباشر للمنافسات.