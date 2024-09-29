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بعد ثنائية كيل.. مرموش يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني

محمد عاطف
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 6:30 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 6:30 م

اعتلى عمر مرموش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت، صدارة ترتيب الدوري الألماني «بوندسيلجا»، بعد تسجيله هدفين في شباك هولشتاين كيل، مساء اليوم الأحد.

وقاد مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت للفوز على كيل بعدما سجل هدفين، في المباراة التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 4 - 2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني «بوندسيلجا».

ورفع مرموش رصيده إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني، متفوقًا على هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، بفارق هدف وحيد.

يُذكر أن مرموش أحرز 23 هدفا مع فريقه فرانكفورت في مختلف المسابقات، منذ انتقاله للنادي في صيف 2023.


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