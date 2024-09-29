فيسبوك يحظر البحث عن مصطلح "الدعم السريع".. والمواطنون يحتفلون في شمال وشرق البلاد بتقدم الجيش

واصل الجيش السوداني لليوم الثالث على التوالي عملياته العسكرية ضد قوات الدعم السريع في عدة محاور مختلفة تركزت على العاصمة المثلثة "الخرطوم، الخرطوم-بحري، أم درمان".

وقال مصدر عسكري رفيع المستوى لـ"الشروق" إن هناك تقدمًا كبيرًا في محور الخرطوم ومحور الخرطوم-بحري، حيث تم في الأخير تحرير أكثر من 90٪ من حي الحلفاية شمال بحري.

كما أضاف المصدر أن هناك تقدمًا للقوات في حي الكدرو، فضلاً عن طرد قوات الدعم السريع من منطقة حجر العسل في ولاية نهر النيل.

ونفى المصدر ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحرير مصفاة الجيلي شمال العاصمة حتى الوقت الراهن، مؤكدًا أن المعارك لا تزال مستمرة بالقرب منها، موضحا أن تلك العمليات تتم بغطاء جوي كثيف من القوات الجوية السودانية.

في سياق متصل، فور عودته من المشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مساء أمس الجمعة، قام الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، اليوم بتفقد الخطوط الأمامية للقوات المسلحة دون تحديد موقعه الجغرافي.

وقامت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر مشاهد من عبور القوات المسلحة لكبري الحلفاية، واندماج المواطنين مع مظاهر الفرحة بين جنود الكدرو وأم درمان ومواطني بحري.

وتُعد تلك العمليات العسكرية الأولى من نوعها والأعنف من قبل الجيش السوداني ضد الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل 2023.

وفي عدة ولايات مختلفة في شمال وشرق السودان، خرج المواطنون للاحتفال بالانتصارات العسكرية التي حققها الجيش على الدعم السريع خلال الأيام الماضية، وقاموا ببث تلك الاحتفالات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متجاوزين قرارات الحظر المفروضة على تلك الولايات.

فيما قام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحظر البحث عن مصطلح "الدعم السريع"، حيث ظهرت لرواد التطبيق رسالة تفيد بأن "هذا يقترن بنشاطات أفراد ومنظمات خطرة وهذا أمر غير مسموح به على فيسبوك".

وعادت اليوم السبت، شبكة الاتصالات إلى مدينة أم درمان بعد انقطاعها عدة أيام منذ اندلاع المعارك.

وعلى الصعيد الصحي، كشفت وزارة الصحة السودانية اليوم السبت عن تسجيل 271 إصابة جديدة بالكوليرا في 5 من أصل 18 ولاية سودانية.

وأكدت وزارة الصحة استمرار تدخلاتها لدرء كارثة الأمطار والسيول التي تضررت منها 907 مناطق تقع في 54 محلية في 11 ولاية، حيث تعتبر الولاية الشمالية الأكثر تضررًا، حسب ما ذكر موقع "سودان تربيون".