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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الموعد المبدئي لإجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام صيف العام المقبل 2025.

وأشار فيفا في بيان رسمي إلى أن القرعة تحدد لها بشكل مبدئي شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان "فيفا" أعلن عن قائمة تضم 12 ملعبا في 11 مدينة ستستضيف مباريات البطولة بنظامها الجديد.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية رفقة عدد من الأندية العربية مثل الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، والهلال السعودي.