 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن عن الموعد المبدئي لقرعة مونديال الأندية - بوابة الشروق
الأحد 29 سبتمبر 2024 12:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن عن الموعد المبدئي لقرعة مونديال الأندية

محمود باهي
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 12:22 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 12:22 م

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الموعد المبدئي لإجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام صيف العام المقبل 2025.

وأشار فيفا في بيان رسمي إلى أن القرعة تحدد لها بشكل مبدئي شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان "فيفا" أعلن عن قائمة تضم 12 ملعبا في 11 مدينة ستستضيف مباريات البطولة بنظامها الجديد.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية رفقة عدد من الأندية العربية مثل الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، والهلال السعودي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك