مسئول أمريكي كبير يرجح قيام إسرائيل بتوغل بري محدود في لبنان

قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم، إن الولايات المتحدة ترى أن هناك احتمالات لقيام إسرائيل بتوغل بري محدود في لبنان، في وقت تنقل تل أبيب قواتها إلى الحدود الشمالية، لكن مسئولين آخرين شددوا على أنه لا يبدو أن إسرائيل اتخذت قراراً بشأن التوغل.

وأفاد أحد المسئولين لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، بأن "التقييم الأمريكي استند إلى تعبئة القوات الإسرائيلية وتنظيف المناطق فيما يمكن أن يكون استعداداً لشن توغل بري".

وفي وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيتر ليرنر، إن الجيش يستعد لاحتمال حدوث توغل بري، لكنه كان خياراً واحداً فقط يجري تقييمه، مشيراً إلى أن الهدف المعلن لإسرائيل هو إعادة أكثر من 60 ألفاً من السكان إلى منازلهم في الشمال بالقرب من الحدود مع لبنان، بحسب تعبيره.

والأربعاء الماضي، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن إسرائيل تستعد لدخول محتمل لقوات برية إلى لبنان.

وقبل وقت قصير من أنباء اغتيال زعيم "حزب الله" حسن نصر الله، قال مسئول إسرائيلي كبير إن إسرائيل تأمل في عدم القيام بتوغل بري في لبنان. مضيفا: "نفضل ألا يكون هناك توغلاً برياً".