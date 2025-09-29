كييف تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 23 من أصل 32 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 32 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وأوريل وبريمورسكو - أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 0900 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 23 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية فوق شمال وشرق أوكرانيا.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها 78 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "من الساعة 2300 إلى الساعة 0700 بتوقيت موسكو، تم اعتراض وتدمير 78 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 24 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وتسعة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتسعة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وسبعة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وأربعة فوق أراضي مقاطعة موسكو، وثلاثة فوق أراضي مقاطعة أوريل، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.