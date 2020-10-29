برشلونة يفتتح حقبة ما بعد «بارتوميو» بفوز رائع على يوفنتوس في عقر داره

افتتح المهاجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي ورفاقه حقبة ما بعد "بارتوميو" بعرض قوي خارج الملعب وانتزع برشلونة فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت اليوم أيضا تعادل دينامو كييف الأوكراني مع مضيفه فيرنكفاروش المجري 2 / 2 .

وخاض برشلونة الإسباني اليوم أول مباراة له في حقبته الجديدة بعد استقالة رئيس النادي المثير للجدل جوسيب ماريا بارتوميو ، والذي تولى رئاسة النادي الكتالوني منذ كانون ثان/يناير 2014 وحتى استقالته أمس الثلاثاء من رئاسة النادي بعد فترة عصيبة أدت لجمع أكثر من 20 ألف توقيع من أعضاء النادي لإجراء اقتراع على سحب الثقة من بارتوميو ومجلسه.

وأعلن بارتوميو استقالته أمس من رئاسة النادي وكذلك استقالة أعضاء مجلس إدارة النادي وذلك قبل الاقتراع الذي كان مزمعا إجراؤه في أول تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وقدم ميسي ورفاقه عرضا قويا اليوم في محاولة لمحو آثار الهزيمة 1 / 3 أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي في الكلاسيكو الأول للدوري الإسباني هذا الموسم.

وعاد الفريق الكتالوني بثلاث نقاط غالية إلى معقله في "كامب نو" بعدما حقق انتصارات ثمينا على يوفنتوس الذي فشل للمرة الرابعة على التوالي في هز شباك برشلونة خلال آخر أربع مباريات بينهما في دوري الأبطال.

وكان الفوز اليوم هو الثاني لبرشلونة مقابل تعادلين سلبيين في هذه المباريات الأربعة فيما يعود آخر فوز ليوفنتوس على برشلونة إلى عام 2017 عندما فاز عليه 3 / صفر بدور الثمانية للبطولة.

ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة وتجمد رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وباغت برشلونة مضيفه بهدف مبكر على استاد "يوفنتوس" بمدينة تورينو حيث تقدم للضيوف اللاعب الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي في الدقيقة 14 .

وأهدر ميسي ورفاقه أكثر من هدف آخر على مدار شوطي المباراة كما ألغى الحكم ثلاثة أهداف ليوفنتوس سجلها جميعا اللاعب الإسباني ألفارو موراتا وذلك بداعي التسلل أو لمسة اليد حيث عاند الحظ موراتا وحرمه نظام حكم الفيديو المساعد (فار) من قيادة فريقه للفوز أو التعادل على الأقل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة من ضربة جزاء ليكون هدفه الأول في شباك يوفنتوس في عقر داره على مدار تاريخ المواجهات بين الفريقين كما رفع ميسي رصيده إلى 120 هدفا في البطولة الأوروبية.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، أنهى دينامو كييف الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين في شباك مضيفه فيرنكفاروش حيث سجلهما فيكتور تسيجانكوف وكارلوس بينيا في الدقيقتين 28 من ضربة جزاء و41 .

وفي الشوط الثاني ، سجل توكماك نيجوين فرانك بولي هدفين لفريق فيرنكفاروش في الدقيقتين 59 و90 ليحصد الفريق المجري أول نقطة له في المجموعة ويظل في المركز الأخير.

وحصد دينامو كييف أول نقطة له في المجموعة لكنه ظل في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف يوفنتوس.