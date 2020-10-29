الباطن يقلب الطاولة على الرائد بالدوري السعودي

حقق الباطن فوزه الأول في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) هذا الموسم، عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه الرائد اليوم الخميس في المرحلة الثالثة للمسابقة.



حصد الباطن، الذي خسر في أول مرحلتين بالمسابقة أمام الأهلي والفيصلي، أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



في المقابل، تجمد رصيد الرائد، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند أربع نقاط في المركز الثامن مؤقتا.



جاءت المبادرة من جانب الرائد، الذي تقدم بهدف مبكر حمل توقيع المغربي كريم البركاوي في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل فابيو آبرو للباطن في الدقيقة 39.



اضطر الرائد للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيبقة 48، عقب طرد أرناود دجوم في الدقيقة 48 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل الباطن النقص العددي في صفوف منافسه، ويضيف الهدف الثاني عن طريق فهد الشمري في الدقيقة 81.