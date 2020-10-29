أكد البرلمان العربي استمراره وتمسكه بأن تظل القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، إلى أن تتحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأدان البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، سياسة الاستيطان الإسرائيلي التي لاتزال مستمرة، داعيا إلى إلغائها فورا.

وأكد دعمه لكافة الجهود المبذولة لتوحيد كلمة الأطراف الفلسطينية؛ للسعي لموقف فلسطيني موحد يساعد في توحيد رؤية شعبهم.

ودعا البرلمان العربي إلى إجراء الانتخابات النيابية الفلسطينية في أقرب وقت، وفي ظروف تضمن انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تعبر عن أماني وطموحات الشعب الفلسطيني.