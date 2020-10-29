دويتشه فيله: قطع رأس امرأة في هجوم نيس

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أفاد موقع «دويتشه فيله»، في خبر عاجل، منذ قليل، بفتح تحقيق في الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس.
وأضاف أن سيدة ضمن ضحايا الحادث، تم قطع رأسها.
French prosectors have opened a terror probe after a knife attack in Nice. One woman is reported to have been beheaded and a further two people killed. Several others have been injured. pic.twitter.com/86hFbQeCl7
— DW News (@dwnews) October 29, 2020
French prosectors have opened a terror probe after a knife attack in Nice. One woman is reported to have been beheaded and a further two people killed. Several others have been injured. pic.twitter.com/86hFbQeCl7