 دويتشه فيله: قطع رأس امرأة في هجوم نيس - بوابة الشروق
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دويتشه فيله: قطع رأس امرأة في هجوم نيس

نور رشوان
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:54 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:54 م

أفاد موقع «دويتشه فيله»، في خبر عاجل، منذ قليل، بفتح تحقيق في الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس.

وأضاف أن سيدة ضمن ضحايا الحادث، تم قطع رأسها.

 


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