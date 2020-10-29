دويتشه فيله: قطع رأس امرأة في هجوم نيس

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أفاد موقع «دويتشه فيله»، في خبر عاجل، منذ قليل، بفتح تحقيق في الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس.

وأضاف أن سيدة ضمن ضحايا الحادث، تم قطع رأسها.