الجيش اللبناني يطالب باستقاء المعلومات المتعلقة بالمفاوضات حول ترسيم الحدود مع إسرائيل منها فقط

أكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم الخميس، أن المعلومات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تصدر عنها حصرا، نافية أي تصريح صادر عن رئيس وأعضاء الفريق اللبناني المفاوض.

وقالت قيادة الجيش في بيانها إن "المعلومات الرسمية المتعلقة بجلسات التفاوض تصدر حصرا عنها وتُعمم عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية كما يتمّ توزيعها على وسائل الإعلام".

وأضاف البيان "تعمد بعض وسائل الإعلام ومنذ انطلاق الجولة الأولى من التفاوض التقني غير المباشر لترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، إلى نشر تحليلات ومعلومات تنسبها تارة إلى رئيس الفريق اللبناني المفاوض وطورا إلى أحد أعضاء هذا الفريق أو إلى أشخاص تزعم أنهم على تواصل معه".

وتابع البيان "إن قيادة الجيش إذ تؤكد التزام رئيس وأعضاء الفريق المفاوض التام والكلّي بتعليماتها لجهة عدم التصريح أو تسريب أية معلومات حول جلسات التفاوض، تدعو وسائل الإعلام إلى وعي دقة الأمر وعدم نشر أية معلومات ونسبها إلى رئيس وأعضاء الفريق".

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، انطلقت في 14 أكتوبر الحالي بوساطة أمريكا ورعاية الأمم المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية أمس الأربعاء، وانطلقت الجولة الثالثة اليوم الخميس.

ويواجه لبنان نزاعا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل، وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومترا مربعا.