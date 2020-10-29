نفى طارق أبو العنيين نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا المالكة لنادي سيراميكا كليوباترا صحة ما تردد حول وجود مفاوضات للتعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية، واصفا هذه الأخبار بالإشاعات التي لا أساس لها من الصحة.

وقال طارق أبوالعنيين في تصريحات له إن الكابتن هيثم شعبان المدير الفني الحالي للفريق مستمر في أداء مهام عمله ولم يحدث اي تفاوض نهائياً مع أي مدرب في الفترة الحالية.

وأضاف أن إدارة النادي تدعم هيثم شعبان في قيادته للفريق بعد التأهل للدوري الممتاز وهناك إجتماعات مستمره لبحث قائمة الفريق في الموسم الجديد وفترة الإعداد ليظهر بالشكل الذي يناسب لسم وقيمة كليوباترا.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا قد تأهل إلي الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.