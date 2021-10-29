إحصائية: ارتفاع عدد وفيات الشلل الرعاش لما يقرب من الثلثين في الولايات المتحدة

أفادت إحصائية حديثة، أجريت في جامعة واشنطن الأمريكية، أن عدد الأمريكيين الذين يموتون نتيجة الإصابة بمرض الشلل الرعاش "الباركنسون" قفز بنسبة 63% في العقدين الماضيين.

وكشفت التحليلات أيضًا أن الرجال يواجهون ضعف خطر الوفاة من المرض التدريجي وغير القابل للشفاء مقارنة بالنساء، كما لوحظ معدل وفيات أعلى بشكل ملحوظ بين الأشخاص البيض مقارنة بأقرانهم من خلفيات عرقية وإثنية أخرى.

وقال الدكتور "وي باو"، أستاذ الأمراض العصبية في كلية الطب جامعة "نيويورك": "أظهرت هذه الإحصائية أن عددًا متزايدًا من الأشخاص ماتوا بسبب مرض الشلل الرعاش خلال العشرين عامًا الماضية، ولا يمكن تفسير ذلك ببساطة من خلال شيخوخة السكان"، ووفقًا لـ"مؤسسة مايكل جيه فوكس لمرض الشلل الرعاش"، يؤثر المرض على ما يقرب من مليون أمريكي وأكثر من 6 ملايين شخص حول العالم.

وللتعرف على الاتجاهات السائدة بين مرضى الشلل الرعاش، قام الباحثون في كلية الطب جامعة واشنطن، بواسطة نظام الإحصاء الحيوي الوطني الأمريكي، بكشف النقاب عن الأعداد الفعلية لمرضى الشلل الرعاش في الولايات المتحدة، ووجد الفريق البحثي أن ما يقرب من 480 ألف أمريكي توفوا بسبب مرض الشلل الرعاش بين عامي 1999 و2019، وخلال تلك الفترة ارتفع خطر الوفاة من مرض الشلل الرعاش عامًا بعد عام بمتوسط 2.4%، مع وجود خطر متزايد ملحوظ بين كل من الرجال والنساء من جميع الأعمار والأعراق، وعبر كل من المناطق الحضرية والريفية.

بحلول عام 2019، أكدت الإحصائية وصول معدل الوفيات بين الرجال إلى ضعف معدل وفيات النساء، وقال الباحثون إن أحد الأسباب المحتملة لذلك المستويات المرتفعة من هرمون الاستروجين لدى النساء.