مجلس سلامة النقل الوطني: المروحية التي تحطمت في مدينة نيويورك العام الماضي يبدو أنها اصطدمت بطائر

قال محققون اليوم الخميس إنه تم العثور على بقايا عدة أوزات في حطام مروحية سياحية سقطت في نهر هدسن العام الماضي في مدينة نيويورك، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

واستعرض مجلس سلامة النقل الوطني الأدلة وتقارير الشهود التي أشارت إلى أن المروحية اصطدمت بعدة طيور قبل أن تسقط في النهر في 10 أبريل 2025.

وذكرت هيئة الطيران الاتحادية أن المروحيات معرضة لخطر الاصطدام بالطيور بشكل خاص لأنها تحلق على ارتفاعات منخفضة.

يشار إلى أن اصطدام المروحيات بالطيور أمر غير معتاد لكنه قد يكون مدمرا.

ووصف الشهود على تحطم المروحية العام الماضي رؤيتهم لذيل المروحية والمروحة الرئيسية ينفصلان عنها والدخان ينبعث من المروحية وهي تدور في الهواء قبل أن ترتطم بالمياه.