أمريكا تكثف مساعدتها لأفغانستان من خلال المنظمات الانسانية المستقلة

قال مجلس الأمن القومي الأمريكي في واشنطن يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستقدم حوالى 144 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان.

ووصل بذلك إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى أفغانستان واللاجئين الأفغان في المنطقة إلى حوالى 474 مليون دولار في عام 2021.

لكن مجلس الأمن القومي أوضح أنه لن يتم تقديم الدعم من خلال حكومة حركة طالبان الإسلامية المتشددة، ولكن من خلال المنظمات الإنسانية المستقلة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إيميلي هورن في بيان " سيمكن هذا التمويل شركاءنا من توفير الحماية المنقذة للحياة ودعم الأمن الغذائي والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة في فصل الشتاء والخدمات اللوجستية والمساعدات الغذائية الطارئة، وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة التي تفاقمت بسبب نقص الرعاية الصحية وفيروس كوفيد-19 والجفاف وسوء التغذية وفصل الشتاء الوشيك. ولكي نكون واضحين، ستفيد هذه المساعدات الإنسانية الشعب الأفغاني وليس حركة طالبان، التي سنواصل مساءلتها عن الالتزامات التي تعهدت بها.".

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي من أن أكثر من نصف سكان أفغانستان قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء اعتبارا من الشهر المقبل.

وانتهت قبل شهرين تقريبا العملية التي استمرت قرابة 20 عاما بقيادة الولايات المتحدة بانسحاب آخر الجنود من افغانستان .

واستولت طالبان على السلطة مرة أخرى في أفغانستان منتصف آب/أغسطس الماضي. ومنذ ذلك الحين، تم تعليق جزء كبير من المساعدات الدولية وصناديق التنمية، وتم تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني الموجودة في الخارج.