رابطة الأندية: لن يتم إلغاء إيقاف شيكابالا

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أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، لن يتم تنفيذه.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TEN»: «قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية بإلغاء عقوبة لجنة التظلمات ضد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالإيقاف لمدة 8 مباريات لن يتم تنفيذه».

وأضاف: «سأتحدث في هذه النقطة ليس بوصفي عضوا بالرابطة لكن بحكم خبراتي كمدير سابق لاتحاد الكرة وكعضو مجلس نواب، مركز التسوية والتحكيم يحتاج لإعادة صياغة وأن يكون تابع للدولة لتكون قراراته ملزمة للوسط الرياضي».

وأتم: «اتحاد الكرة ملتزم بالتصعيد عبر درجات التقاضي وهي التظلمات ثم المحكمة الرياضية الدولية وبالتالي قرار مركز التسوية لن يتم تنفيذه، خاصة أن الرابطة ليس لها علاقة بالأحكام المباشرة الصادرة من جانب اتحاد الكرة».