مصرع شخصين في حادث تصادم بالشرقية

لقي شخصين مصرعهما، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث دراجة بخارية في الصالحية الجديدة بالشرقية.



وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث دراجة بخارية بناحية مفارق الشرطة في اتجاه طريق سامي سعد، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.



وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم دراجة بخارية أسفر عن مصرع كلٍ من: مسعد م ح، 55 سنة، مقيم في قرية إكياد التابعة لمركز فاقوس، وعبدالله م ع، 49 سنة، مقيم في قرية أبو صوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية.



تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.