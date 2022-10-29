بريطانيا تنفي الاتهامات الروسية بشأن تورطها في تفجيرات نورد ستريم

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نفت وزارة الدفـــاع البريطانية، قبل قليل، الاتهامات الروسيـــة بشأن تورطهــا في تفجيرات خط أنابيب نورد ستريـــم.

وقالت وزارة الدفاع، إن دعاءات روسيا الكاذبة تهدف إلى تغطية معالجتها الكارثية للغزو غير المشروع لأوكرانيا، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

واتهمت روسيا، في وقت سابق اليوم السبت، البحرية البريطانية بالوقوف خلف الانفجارات بخط أنابيب نورد ستريم.

وكان مكتب ممثل الادعاء السويدي، قد أعلن في وقت سابق أمس الجمعة، عن تحقيقات جديدة في مواقع الجريمة ببحر البلطيق التي شهدت تضرر خطي نورد ستريم 1 و2 في انفجارات لم يتسن تفسيرها في الشهر الماضي.

وذكر بيان، أن البحث عن أدلة يجري في موضعي تسرب الغاز في المنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة.

ومن المقرر أن تساعد القوات المسلحة خدمة الأمن السويدية ومكتب الادعاء العام في التحقيق.

وقال ماتس ليونجكفيست ممثل الادعاء في بيان صحفي: "إن القوات المسلحة لديها الموارد والخبرة اللازمة للتحقيق في الموقع بالطريقة التي نرغب فيها".

وأضاف أن السلطات المشاركة تتعاون جيدا في التحقيق المبدئي في التخريب المشتبه في حدوثه، موضحا أن السويد تعمل أيضا مع محققين في دول أخرى متضررة.